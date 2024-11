Beurs Verenigde Arabische Emiraten bereikt 1 biljoen dollar

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenmarkten in de Verenigde Arabische Emiraten hebben voor het eerst een totale waarde van meer dan 1 biljoen dollar bereikt, ongeveer 949 miljard euro. Deze mijlpaal komt voor een belangrijk deel door de spectaculaire groei van bedrijven gelinkt aan leden van de koninklijke familie van Abu Dhabi, die meer dan een derde van de totale marktwaarde voor hun rekening nemen. Ook een golf van nieuwe beursnoteringen heeft bijgedragen aan deze stijging.

Hiermee is de gecombineerde aandelenmarkt van de Verenigde Arabische Emiraten, bestaande uit de beurzen van Dubai en Abu Dhabi, groter geworden dan die van steden als Milaan en Madrid. Hoewel deze markt nog steeds kleiner is dan de bijna 3 biljoen dollar van de Saudische beurs, is de effectenmarkt van de Verenigde Arabische Emiraten groter dan de meeste andere opkomende markten, met uitzondering van grote spelers zoals India en China.

De mijlpaal van 1 biljoen dollar is een lang gekoesterde wens van de regerende familie van Abu Dhabi. De groei van de aandelenmarkt weerspiegelt hun ambitie om de stad te transformeren tot een wereldwijd financieel centrum. Leden van de Al Nahyan-familie hopen dat stijgende marktwaardes internationale investeerders zullen aantrekken en lokale beleggers zullen aanmoedigen hun kapitaal in eigen land te houden.