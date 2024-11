Neem jij ook genoegen met te weinig in je relatie?

Herken je dat gevoel? Je zit in een relatie die 'prima' is, maar diep vanbinnen weet je dat er iets mist. Je vertelt jezelf dat niemand perfect is en dat het allemaal wel meevalt. Maar volgens recent onderzoek van Psychology Today zijn er drie veelvoorkomende redenen waarom mensen zich settelen voor minder dan ze verdienen in hun relatie. En het goede nieuws? Als je deze patronen herkent, kun je er wat aan doen.

De Vredestichter: wanneer harmonie een valkuil wordt

Het klinkt zo mooi: een relatie zonder ruzie. Maar stellen die trots zijn op hun conflictvrije relatie, missen vaak essentiële diepgang. Echte intimiteit ontstaat juist door wrijving - door eerlijke gesprekken over verschillen en door samen te groeien. Als je altijd de vrede bewaart, vermijd je misschien juist de kwetsbaarheid die nodig is voor echte verbinding.

De Comfortzone: afhankelijkheid is geen liefde

"Hij is er tenminste altijd voor me." Herkenbaar? Veel mensen blijven in een relatie omdat het vertrouwd voelt. Maar er is een groot verschil tussen iemand die betrouwbaar is en een relatie die echt vervullend is. Als comfort de enige reden is om te blijven, is het tijd voor een eerlijk gesprek met jezelf.

De Zelfwegcijferaar: wanneer jouw behoeften verdwijnen

Kies jij altijd de film die je partner wil zien? Ga je mee met alle plannen zonder je eigen wensen te uiten? Deze 'onzichtbare' vorm van settelen is misschien wel de gevaarlijkste. Door constant je eigen behoeften te onderdrukken, bouw je ongemerkt ressentiment op. Een gezonde relatie vraagt om twee gelijkwaardige partners die hun wensen durven uitspreken.

Hoe nu verder?

Het goede nieuws is dat bewustwording de eerste stap is naar verandering. Begin klein: uit één voorkeur per week, start een eerlijk gesprek over iets wat je anders zou willen, of schrijf voor jezelf op wat je ideale relatie zou zijn. Want zoals relatietherapeut Jeffrey Bernstein benadrukt: je verleden hoeft niet je toekomst te bepalen.

