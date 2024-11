Verdachte rellen Amsterdam meldt zich na tonen beelden

AMSTERDAM (ANP) - Bij de politie heeft zich zaterdagavond een verdachte gemeld van de gewelddadigheden in Amsterdam rond de wedstrijd Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Het gaat om een van de drie verdachten van wie vrijdagavond ongeblurde beelden werden vrijgegeven, laat een woordvoerder van de politie weten. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt.

De politie heeft momenteel 45 verdachten in beeld van de rellen in de hoofdstad. Van de vijf verdachten die het zwaarste geweld zouden hebben gepleegd, zijn afgelopen week beelden gepubliceerd. Dinsdag werden eerst geblurde foto's getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de dagen daarna werden twee van de vijf verdachten geïdentificeerd en aangehouden. Vrijdagavond publiceerde de politie ongeblurde beelden van de overige drie verdachten. Naar aanleiding daarvan heeft een derde persoon zich nu bij de politie gemeld, aldus de woordvoerder.