Beurskenners beducht voor grotere verliezen door handelsoorlog

DEN HAAG (ANP) - Een verdere neergang op de aandelenbeurzen is zeker niet uit te sluiten. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen adviseert zeker nog niet bij te kopen, omdat het er volgens hem op lijkt dat er nog meer minnen op komst zijn. Universitair docent Dirk Gerritsen denkt "dat het nog wel even duurt" voordat de markten gekalmeerd zijn, al sluit hij winsten op korte termijn niet uit.

De vorige week door president Donald Trump aangekondigde importheffingen gaan nog duidelijke schade aan met name de Amerikaanse economie veroorzaken, denkt Versteeg. "Dit zijn in feite forse belastingverhogingen. Die remmen de economie, consumptie en winsten van bedrijven af en daarmee groeit de kans op een recessie. Als dat gebeurt, gaan aandelen nog veel verder onderuit. Dus we hebben positiever nieuws nodig, anders groeit die angst voor een recessie."