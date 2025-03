Beurzen blijven terughoudend door zorgen om importheffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. Beleggers wachten vooral op de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaanse importheffingen. Zo liet president Trump afgelopen weekend weten niet van plan te zijn uitzonderingen te maken voor handelspartners bij de importheffingen op buitenlands staal en aluminium. Trump herhaalde ook dat er vanaf 2 april wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Ook zullen extra tarieven komen op buitenlandse auto's.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 905,83 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 869,65 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent. Vrijdag steeg de Duitse beurs nog 1,9 procent, na het bereiken van een politiek akkoord over mega-uitgaven voor defensie, infrastructuur en klimaat in Duitsland.