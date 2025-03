Griekspoor maakt na Indian Wells sprong op wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tallon Griekspoor is door zijn prestaties op het masterstoernooi van Indian Wells negen plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De beste tennisser van Nederland vindt zichzelf op de maandag gepubliceerde lijst terug op de 34e plaats.

Griekspoor stuntte door in de tweede ronde de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev uit te schakelen. Daarna bereikte hij ten koste van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard en de Japanse qualifier Yosuke Watanuki de kwartfinales, waarin de latere finalist Holger Rune uit Denemarken te sterk was.

De top vijf bij de mannen is ongewijzigd met de Italiaan Jannik Sinner, die voor drie maanden is geschorst om een dopingovertreding, op de eerste plaats en Zverev als nummer 2. Jack Draper is op de zevende plaats de enige nieuwkomer in de top tien. De Brit won het toernooi van Indian Wells.

Bij de vrouwen blijft Aryna Sabalenka uit Belarus de nummer 1. De Russische Mirra Andrejeva, die Sabalenka versloeg in de finale op Indian Wells, klom van de negende naar de zesde plaats. Suzan Lamens is op de 70e plaats de hoogst gerangschikte Nederlandse.