Beurzen openen hoger met blik op Britse verkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten geopend. Beleggers kijken vooral naar de Britse parlementsverkiezingen, waarbij Labour op koers ligt voor een grote overwinning. Partijleider Keir Starmer kan de eerste Labour-premier in veertien jaar worden.

De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na aanvang 0,3 procent in de plus op 933,78 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 875,19 punten. In Parijs en Frankfurt waren winsten tot 0,6 procent te zien.

De FTSE in Londen ging 0,5 procent vooruit. Labour ligt in de peilingen ver voor op de Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak. Starmer heeft gezegd dat hij de banden met de Europese Unie wil aanhalen als Labour de verkiezingen wint. Er wordt gestemd tussen 08.00 uur en 23.00 uur Nederlandse tijd.