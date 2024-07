Grote beleggers konden moeilijker naar aandeelhoudersvergadering

DEN HAAG (ANP) - Algemene aandeelhoudersvergaderingen waren dit jaar moeilijker bereikbaar voor vertegenwoordigers van grote beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars of vermogensbeheerders. Dat komt door aangescherpte veiligheidsmaatregelen na acties van demonstranten die eerdere bijeenkomsten verstoorden, schrijft belangenvereniging Eumedion.

De bewaarbanken die de aandelen in opdracht van beleggers bewaren, voeren volgens de organisatie voor institutionele beleggers "steeds omslachtiger en langduriger controles uit" voordat iemand een toegangsbewijs krijgt voor de vergadering.

In een terugblik op de voorbije jaarvergaderingen noemt Eumedion de controles op handtekeningen als voorbeeld. Internationale bewaarbanken zouden bijvoorbeeld erg moeilijk doen als die niet overeenkwamen met de krabbel van degene die het eerdere contract met de bewaarbank had getekend. Hierdoor was het bij veel beleggingsinstellingen lang onzeker of ze wel naar een bijeenkomst toe konden. Sommige beleggers zagen er hierdoor van af om naar een aandeelhoudersvergadering te gaan, stelt Eumedion.