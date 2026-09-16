Bezuiniging noopt ILT tot minder toezicht op taxi's en lawaai

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt vanwege bezuinigingen volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Andere onderwerpen krijgen prioriteit, zoals pfas-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops.

Door de bezuinigingen op de Rijksoverheid van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling van de begroting oploopt tot 14,6 miljoen euro in 2031. De begroting voor volgend jaar gaat over 251,6 miljoen euro. Tegelijkertijd stijgen de kosten van leveranciers en moet de toezichthouder investeren in ICT. Dit noopt de ILT tot "nog scherpere keuzes" over de inzet van personeel en geld.

"We kunnen niet meer overal dezelfde mate van toezicht bieden. Dat zal merkbaar zijn en kan botsen met de verwachting die de samenleving heeft van de ILT", waarschuwt inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar in het jaarplan.

Gevaarlijke stoffen

Bij het toezicht op het transport van gevaarlijke stoffen gaat de ILT meer risico- en datagericht werken, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de branches waar het toezicht naar verwachting het meest effect heeft. Inspecties op de weg of bij bedrijven voert de ILT nog maar minimaal uit, zich beperkend tot de wettelijke taken. Ook het toezicht op het beheer van belangrijke dijken en dammen gebeurt vanaf volgend jaar meer risicogericht.

Rondom geluidshinder van vliegtuigen zal de ILT minder vragen van burgers afhandelen. Bij het toezicht op drinkwaterbedrijven stopt de toezichthouder met prestatievergelijkingen en kijkt de instantie meer naar het bestuur van de drinkwaterbedrijven. De ILT voert verder minder strafrechtelijke onderzoeken uit, namelijk vijftien in plaats van twintig. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar milieucriminaliteit. In de taxibranche heeft de ILT onvoldoende budget voor acties tegen illegaal taxivervoer.

De controle op producten van webshops van buiten de EU wordt juist intensiever. Er komen meer controles aan de grens met andere instanties. Daarnaast blijft volgens Wassenaar veel aandacht uitgaan naar de bodemkwaliteit. "Keuzes maken hoort bij het werk van een inspectie. Ons uitgangspunt blijft dan ook hetzelfde: we willen daar zijn waar we de meeste maatschappelijke schade kunnen voorkomen."