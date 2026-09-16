Von der Leyen wil Europese Veiligheidsraad

STRAATSBURG (ANP) - Er moet een Europese Veiligheidsraad komen, dat wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "De urgentie is duidelijk. En het principe is eenvoudig: de veiligheid van Europa is ondeelbaar." Dat heeft ze woensdag gezegd in haar State of the Union, de jaarlijkse speech waarin ze de speerpunten voor het nieuwe politieke jaar uiteenzet.

Ook moet er een Europees veiligheidsprotocol voor noodgevallen komen, een Europees 'Artikel 4'. "Wanneer een lidstaat dit activeert, komen alle lidstaten bijeen. Om een ​​Europese reactie te coördineren, verdere escalatie af te schrikken en de gevolgen te beperken", zei Von der Leyen.