Bill Gates wil komende twintig jaar fortuin weggeven

LONDEN (ANP) - Bill Gates heeft aangekondigd dat hij de komende twintig jaar bijna zijn volledige fortuin gaat weggeven. De voormalige rijkste man ter wereld verwacht dat via zijn stichting nog eens 200 miljard dollar (176 miljard euro) naar de armste mensen in de wereld gaat. De Gates Foundation wordt daarna op 31 december 2045 opgeheven.

Gates zegt dat hij zijn vermogen veel sneller gaat weggeven dan hij eerder van plan was. "Als ik doodga, zullen mensen veel over me zeggen, maar ik ben vastbesloten dat 'hij stierf als een rijk man' daar niet bij zal horen", schreef de medeoprichter van Microsoft. "Er zijn te veel dringende problemen die opgelost moeten worden om vast te houden aan middelen die gebruikt kunnen worden om mensen te helpen."

De miljardair wil onnodige sterfgevallen door ziektes voorkomen en armoede bestrijden. Het is volgens Gates de vraag of de rijkste landen zich blijven inzetten voor de armste mensen. Hij wijst erop dat veel landen bezuinigen op ontwikkelingshulp.