Bioplasticmaker Avantium onderuit op Damrak na uitstel resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Avantium ging woensdag bijna 10 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De bioplasticmaker heeft een voorlopig financieringsakkoord bereikt met zijn banken en staatsinvesteringsfonds Invest-NL. De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat de aandelenuitgifte die het bedrijf in september wil lanceren, succesvol is. Details over die uitgifte worden in september in een prospectus bekendgemaakt. De halfjaarcijfers die voor woensdag op het programma stonden, worden dan ook vrijgegeven.

Avantium werkt aan het opstarten van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl en heeft het geld naar eigen zeggen nodig om de weg naar winstgevendheid te financieren. Het bedrijf kondigde ook aan dat interim financieel directeur Bert Cornelese per direct terugtreedt en wordt opgevolgd door René Ploegsma.

De algehele stemming op het Damrak was positief, na de nieuwe recordstanden op Wall Street die volgden op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 898,30 punten.