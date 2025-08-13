ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bioplasticmaker Avantium onderuit op Damrak na uitstel resultaten

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 9:17
anp130825053 1
AMSTERDAM (ANP) - Avantium ging woensdag bijna 10 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De bioplasticmaker heeft een voorlopig financieringsakkoord bereikt met zijn banken en staatsinvesteringsfonds Invest-NL. De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat de aandelenuitgifte die het bedrijf in september wil lanceren, succesvol is. Details over die uitgifte worden in september in een prospectus bekendgemaakt. De halfjaarcijfers die voor woensdag op het programma stonden, worden dan ook vrijgegeven.
Avantium werkt aan het opstarten van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl en heeft het geld naar eigen zeggen nodig om de weg naar winstgevendheid te financieren. Het bedrijf kondigde ook aan dat interim financieel directeur Bert Cornelese per direct terugtreedt en wordt opgevolgd door René Ploegsma.
De algehele stemming op het Damrak was positief, na de nieuwe recordstanden op Wall Street die volgden op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 898,30 punten.
Vorig artikel

Zelensky komt naar Berlijn voor videogesprek Merz en Trump

Volgend artikel

Schoenenmerk Van Lier failliet verklaard

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

shutterstock_2526754677

Maak je eigen geluk: 3 praktische dingen om zelf geluk te maken