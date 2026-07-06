Bioplasticmaker Avantium splitst onderdeel voor CO2-omzetting af

AMSTERDAM (ANP) - Bioplasticmaker Avantium gaat het elektrochemisch platform dat koolstofdioxide (CO2) omzet in hoogwaardige chemicaliën afsplitsen. Het platform, voorheen bekend als Volta Technology, wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april verzelfstandigd tot een nieuw, onafhankelijk bedrijf met de naam Carbeau.

Carbeau wordt gesteund door een groep investeerders bestaande uit GKT, Invest-NL, Al Baleed Petrochemical en NOM, en door Avantium zelf. In totaal heeft het nieuwe bedrijf 35,2 miljoen euro aan financiering veiliggesteld, waarvan 23,7 miljoen euro van externe investeerders en 11,5 miljoen euro van Avantium. Na de transactie behoudt Avantium een belang van 32,7 procent in Carbeau.

Carbeau maakt gebruik van elektrochemie om CO2 om te zetten in chemicaliën, waardoor CO2 als grondstof kan worden gebruikt in plaats van als afvalstroom. Carbeau zal zijn hoofdkantoor vestigen in het Amsterdam Science Park en nauwe banden onderhouden met Avantium. Daarnaast plant het bedrijf de ontwikkeling van een pilotfabriek in Delfzijl.