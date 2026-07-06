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EasyJet stemt in met overnamebod investeerder Castlelake

Economie
door Redactie
maandag, 06 juli 2026 om 8:04
bijgewerkt om maandag, 06 juli 2026 om 8:11
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De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in beginsel ingestemd met een nieuw overnamebod van investeringsmaatschappij Castlelake. Eerdere pogingen van Castlelake om easyJet over te nemen werden afgeslagen door de vliegmaatschappij.
De investeringsmaatschappij heeft nu een vijfde bod gedaan van 6,90 Britse pond per aandeel. Daarbij wordt easyJet gewaardeerd op 5,2 miljard pond, zo'n 6,1 miljard euro. Eerdere pogingen van Castlelake werden door nog bestempeld als "zeer opportunistisch" en het bedrijf verweet de Amerikaanse investeerder dat die de luchtvaartmaatschappij "voor een prikkie" probeerde te kopen.
Het zou nog niet zeker zijn of daadwerkelijk een definitief bod wordt uitgebracht. EasyJet is voor een potentiële koper aantrekkelijk om de waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens bij bijvoorbeeld Milaan en Genève en op Luton Airport bij Londen. Ook heeft easyJet een vloot van moderne Airbus A320-toestellen.
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