Bioscoopketen Kinepolis merkt effect van ontbreken kassakrakers

GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis, met negentien vestigingen ook een grote speler in Nederland, heeft het recordaantal filmbezoekers van vorig jaar niet kunnen evenaren. In het derde kwartaal ontving de groep in alle zalen in Nederland, België, Frankrijk, Canada, Spanje, de VS, Luxemburg en Zwitserland meer dan 9,2 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 13 procent minder dan een jaar geleden.

Kinepolis profiteerde vorig jaar vooral van het succes van de films 'Barbie' en 'Oppenheimer'. Zulke grote kassakrakers bleven dit jaar vooralsnog uit. Door een grote staking in Hollywood kwamen er minder nieuwe films in de zalen.

Toch is Kinepolis tevreden over het afgelopen kwartaal. De impact van de Hollywood-staking die nog goed voelbaar was in de eerste helft van dit jaar, is achter de rug en het filmaanbod herstelt zich weer. Het aanbod voor het eind van dit jaar is volgens de bioscoopgroep alvast veelbelovend, met films als 'Gladiator II', 'Vaiana 2' , 'Wicked' en 'Mufasa: The Lion King' die binnenkort uitkomen.