Topman Pharming kondigt na 16 jaar vertrek aan

LEIDEN (ANP) - Sijmen de Vries, de topman van Pharming, heeft na zestien jaar zijn vertrek aangekondigd bij het Leidse biotechnologische bedrijf. Dat meldt het concern bij de cijfers over het derde kwartaal. De Vries is niet beschikbaar voor herbenoeming en blijft tot de komende algemene aandeelhoudersvergadering in mei 2025 aan als topman. Hij staat sinds 2008 aan het roer van het beursgenoteerde bedrijf.

"Onze onderneming staat er op dit moment goed voor", zegt De Vries. Pharming zag de omzet in het derde kwartaal verder stijgen en ligt op koers om de groeidoelstelling voor dit jaar te halen. Het is volgens de vertrekkend topman het juiste moment "om plaats te maken voor een opvolger die Pharming naar het volgende hoofdstuk van haar groeistrategie zal leiden, voortbouwend op de prestaties van de afgelopen jaren".

Pharming heeft een bureau ingeschakeld om op zoek te gaan naar een opvolger. "Verdere aankondigingen zullen worden gedaan wanneer dit gepast is", meldt het bedrijf.