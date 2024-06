Bitcoin steeds minder in weekend verhandeld, zeggen onderzoekers

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Cryptomunt bitcoin wordt relatief steeds minder in het weekend verhandeld. Sinds de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen eerder dit jaar lijkt het patroon van de handel meer in lijn te verlopen met het schema van traditionele aandelenbeurzen, die alleen op werkdagen open zijn. Ook lijkt de koers van de bitcoin minder volatiel geworden, concluderen onderzoekers van crypto-onderzoeksbureau Kaiko.

De hoeveelheid bitcoin die op zaterdag en zondag wordt verhandeld is gezakt tot een dieptepunt van 16 procent van het totaal, hebben de marktvorsers becijferd. In 2019 ging het nog om 28 procent. De daling van de weekendhandel is een "trend die al jaren aan de gang is", zegt Kaiko-onderzoeker Dessislava Aubert. Maar volgens haar heeft de komst van de bitcoinfondsen de ontwikkeling versneld.

Naar de komst van die fondsen, ook wel bitcoin-ETF's genoemd, werd lang uitgekeken. Aanvankelijk weigerde de Amerikaanse beurswaakhond SEC akkoord te gaan, maar begin dit jaar kwam het er alsnog van. Die fondsen hebben de cryptomunt toegankelijker gemaakt voor een grotere groep beleggers. Beleggers hoeven daardoor niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan hebben ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin via de beursgenoteerde fondsen.