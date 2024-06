Twee doden en een vermiste door noodweer in Zwitserland

LUGANO (ANP/AFP/DPA) - Bij een aardverschuiving die het gevolg was van zware regenval zijn in het zuiden van Zwitserland twee mensen omgekomen, meldt de politie. De lichamen van de twee werden gevonden door reddingswerkers. Een derde persoon is nog vermist.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het aan Italië grenzende kanton Ticino getroffen door een zwaar onweer, nadat er eerder in het weekend al veel regen was gevallen. Daardoor overstroomde de rivier de Maggia. In delen van de Maggiavallei viel de stroom uit en raakte het drinkwater besmet.

Ook het Zwitserse kanton Wallis, ten westen van Ticino, heeft te lijden onder noodweer. Daar overstroomde de rivier de Rhône op meerdere plekken.