Bitcoin voor het eerst in maand tijd onder 90.000 dollar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin is voor het eerst in meer dan een maand tijd onder de 90.000 dollar gezakt. De grootste en bekendste cryptomunt ter wereld lijkt daarmee niet te ontsnappen aan de verkoopgolf onder de digitale munten. De stemming op de cryptomarkten is duidelijk verslechterd na een reeks tegenslagen, waaronder de grootste cryptohack ooit bij cryptobeurs Bybit afgelopen week.

Bij die hack werd naar schatting 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,4 miljard euro) aan cryptomunten buitgemaakt. Bybit werd opgericht in 2018 en het in Dubai gevestigde platform is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Ook een memecoinschandaal waarbij de Argentijnse president Javier Milei betrokken was, zorgt voor terughoudendheid bij cryptobeleggers.

De bitcoin was dinsdagochtend ongeveer 88.700 dollar waard, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Dat is ruim 7 procent minder dan een dag eerder. Op 20 januari, de dag van de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump, bereikte de bitcoin nog een record van meer dan 109.000 dollar. Dat kwam door de verwachting dat Trump de regelgeving rond digitale munten zou gaan versoepelen. Ook andere cryptomunten als ether, XRP, Solana en Dogecoin gingen dinsdag flink omlaag, met koersverliezen van ruim 10 procent.