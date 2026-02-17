BKR ziet toename inzageverzoeken sinds Odido-lek

TIEL (ANP) - Het Bureau Krediet Registratie (BKR) ziet een aanzienlijke toename in het aantal mensen die hun gegevens over leningen willen inzien na het nieuws over een groot datalek bij telecomprovider Odido. Volgens een woordvoerder was er de afgelopen dagen een piek, die nu wat is geluwd.

Odido meldde vorige week donderdag een datalek van persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts, waaronder rekeningnummers, telefoonnummers en gegevens over identificatiebewijzen.

Volgens het BKR was er na het nieuws een toename van 30 procent in het aantal inzages. Mensen kunnen zo online checken of er geen onterechte kredieten of betalingsachterstanden op hun naam staan, bijvoorbeeld door oplichting met gestolen gegevens.

"We hebben nooit eerder datalekken gezien van deze omvang van aanbieders van consumptief krediet die bij het BKR registreren", zegt de woordvoerder. Los van het Odido-lek zegt hij dat het altijd verstandig is om regelmatig je gegevens te controleren bij het BKR.