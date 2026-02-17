Schaatsers grijpen opnieuw naast brons op ploegenachtervolging

MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben op de Olympische Spelen in Milaan net als vier jaar eerder naast het brons op de ploegenachtervolging gegrepen. Het team van bondscoach Rintje Ritsma, met Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga, verloor in het Milano Speed Skating Stadium de troostfinale van China met een miniem verschil van 0,09 seconde.

Nederland had eerder dinsdag de halve finale verloren van Italië. China was geen partij tegen wereldkampioen Verenigde Staten.

Nederland blijft door de verloren strijd om het brons op twaalf medailles staan op deze Spelen. Bergsma zorgde eerder voor de tot dusver enige bronzen medaille op de 10 kilometer. Nederland heeft ook zes keer goud en vijf keer zilver.