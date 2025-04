Bloemen- en plantenbranche exporteert minder voor hogere prijzen

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse groothandels in bloemen en planten hebben in de eerste drie maanden van het jaar minder geëxporteerd dan een jaar eerder. Alleen door gestegen prijzen bleef de omzet op peil, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

De bloemenbranche verkocht 5 procent minder snijbloemen en 3 procent minder planten aan het buitenland dan in het eerste kwartaal van 2024. Door prijsstijgingen bleef de omzet uit planten gelijk aan die van vorig jaar op 700 miljoen euro. Bloemen leverden 2 procent meer op tot een omzet van 1,4 miljard euro.

VGB-directeur Matthijs Mesken wijst erop dat het aanbod tulpen kleiner was, wat tot hogere prijzen leidde. Daarnaast viel de voor de bloemenhandel belangrijke feestdag Pasen dit jaar laat, wat de verkoopcijfers voor het kwartaal vertekent. "We verwachten daarom een positieve uitkomst voor april", zegt hij.