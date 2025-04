7 jaar cel en tbs voor fatale beroving in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 42-jarige man veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de uiteindelijk fataal afgelopen beroving van een 77-jarige vrouw in Den Haag op 16 augustus 2023.

Hamse D. beroofde de vrouw bij het De Savornin Lohmanplein van haar handtas, die op haar rollator lag. Toen hij wilde vluchten in de auto die hij een dag eerder had gestolen, posteerde het slachtoffer zich voor het voertuig. D. reed de vrouw omver, gaf nogmaals gas en reed met een voor- en achterwiel over haar benen heen, met ernstig letsel tot gevolg.

Vijf maanden later overleed het slachtoffer. De rechtbank vindt dat het overlijden van het slachtoffer een gevolg is van de beroving en heeft de man veroordeeld voor doodslag.