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Bloomberg: veel particulieren grijpen mis bij beursgang SpaceX

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 16:47
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Particuliere beleggers hebben voor meer dan 70 miljard dollar ingeschreven op de beursgang van SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat betekent dat het grootste deel van de individuele beleggers mis zal grijpen bij het beursdebuut van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk vrijdagmiddag.
Particuliere beleggers zullen naar verwachting minstens 20 procent van de beschikbare aandelen toegewezen krijgen, melden bronnen aan Bloomberg. Bij een beursgang van 75 miljard dollar zou dat betekenen dat veel beleggers met interesse geen stukje van het ruimtevaart-, AI-, en satellietbedrijf krijgen.
Dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat er een sterke vraag naar aandelen in SpaceX zal zijn zodra de handel begint. Vooral fans van Musk zullen graag een aandeel willen bemachtigen. Musk heeft bij Tesla een sterke aanhang onder particuliere beleggers opgebouwd. Zo'n 40 procent van de aandelen van de elektrische autobouwer is in bezit van die groep, schat een analist van BNP Paribas.
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