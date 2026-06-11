Chipbedrijven herstellen op positief Wall Street na uitverkoop

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York toonden donderdag herstel na de zware verliezen een dag eerder. Vooral de tech- en chipbedrijven werden weer opgepikt na de uitverkoop in de sector op woensdag. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van software- en cloudbedrijf Oracle zorgden voor optimisme bij beleggers. Oracle, dat vele miljarden investeert in kunstmatige intelligentie (AI), ging zelf wel omlaag en verloor ruim 11 procent.

Oracle kondigde aan nog eens 20 miljard dollar op te halen met de uitgifte van aandelen en schuldpapieren om de uitbouw van zijn AI-infrastructuur te financieren. De forse kapitaaluitgaven van techbedrijven als Oracle aan AI-datacenters zorgden voor koerswinsten bij de chipfabrikanten en andere AI-gerelateerde bedrijven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 50.154 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 7289 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 25.270 punten. Woensdag zakten de beurzen nog tot 2 procent.

Geheugenchips

Chipbedrijven als Marvell Technology, Qualcomm, Intel, AMD, Broadcom en Nvidia stegen tot 7,6 procent. Ook de fabrikanten van geheugenchips gingen omhoog. SanDisk, Western Digital en Seagate wonnen tot 4,2 procent. De makers van chipapparatuur Applied Materials, Lam Research en KLA klommen tot 5,8 procent.

De olieprijzen gingen tot 0,6 procent omlaag, ondanks de nieuwe aanvallen van de VS op Iran. President Donald Trump gaf opdracht tot de aanvallen om Iran daarmee te dwingen een akkoord met de VS te sluiten. Iran reageerde met eigen aanvallen op doelen in de regio. Persbureau Reuters meldde op basis van Iraanse bronnen echter dat het diplomatieke overleg over een deal is geïntensiveerd. Volgens die ingewijden is er op hoofdlijnen al politieke overeenstemming over een voorlopige overeenkomst.

Meer werkloosheidsuitkeringen

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen is uitgekomen op 229.000. Dat was meer dan verwacht. De werkgelegenheid in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Donderdag werd al bekendgemaakt dat de Amerikaanse inflatie door de Iranoorlog is gestegen tot het hoogste niveau in ruim drie jaar. De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week over de rente. In de eurozone verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag de rente om de inflatie aan te pakken.