BMW roept bijna 14.000 auto's terug in Nederland om startmotor

RIJSWIJK (ANP) - BMW roept in Nederland bijna 14.000 auto's terug om problemen met de startmotor. Het gaat om auto's die zijn gebouwd tussen september 2015 en september 2021, meldt een woordvoerder van de autofabrikant. In het ergste geval kan door het euvel brand ontstaan. BMW adviseert eigenaren daarom hun auto in de buitenlucht te parkeren totdat de startmotor is vervangen.

Het probleem met de startmotor speelt ook buiten Nederland: wereldwijd worden 1,2 miljoen auto's teruggeroepen. Volgens de zegsman kan er water bij de startmotor terechtkomen, waardoor starten soms niet meer mogelijk is. Daarnaast kan oververhitting en kortsluiting ontstaan, waardoor brandrisico ontstaat. Bij BMW zijn nog geen incidenten bekend.

Eigenaren van BMW's die onder de terugroepactie vallen, krijgen bericht via hun dealer. Als een deel van de klanten niet op die manier bereikt kan worden, stuurt BMW een bericht via het systeem van de auto.