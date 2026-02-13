Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

Andrew Mountbatten‑Windsor komt opnieuw zwaar onder vuur te liggen nu een tweede vrouw verklaart dat Jeffrey Epstein haar naar het VK stuurde voor seks met hem,
waarna zij thee en een rondleiding door Buckingham Palace zou hebben gekregen. De druk op politie en paleis om eindelijk diepgravend onderzoek te doen, neemt met de dag toe.
Wat deze nieuwe getuigenis zo explosief maakt
Volgens haar advocaat werd de vrouw – toen in haar twintiger jaren – in 2010 door Epstein
naar Londen gevlogen voor een nacht met Andrew in zijn residentie Royal Lodge. Daarna zou ze samen met hem Buckingham Palace zijn binnengegaan voor thee en een private rondleiding, iets wat haar advocaat in een interview als een soort “beloning” neerzet.
De advocaat, Brad Edwards, vertegenwoordigt meer dan 200 Epstein‑slachtoffers en stond eerder Virginia Giuffre bij, die Andrew al jaren beschuldigt van seksueel misbruik toen zij minderjarig was. Formeel bewijs – documenten of beelden – dat deze tweede vrouw daadwerkelijk het paleis is binnengebracht, is nog niet openbaar gemaakt, maar haar verhaal past naadloos in het patroon dat uit de duizenden vrijgegeven Epstein‑stukken naar voren komt.
De stapel belastend materiaal groeit
In de recent vrijgegeven Amerikaanse justitiedocumenten duiken niet alleen nieuwe verklaringen op, maar ook foto’s waarop Andrew op handen en knieën boven een vrouw is te zien, vermoedelijk in Epstein’s huis in New York. Er zijn bovendien screenshots waaruit zou blijken dat Andrew via Epstein liet informeren over een “beautiful Russian woman” en haar zelfs uitnodigde op Buckingham Palace, wat nieuwe vragen oproept over wie er precies allemaal werd binnengeleid in de koninklijke wereld.
Daar komt bij dat er een oude e‑mail van Ghislaine Maxwell is opgedoken die de echtheid lijkt te bevestigen van de beruchte foto waarop Andrew zijn arm om Virginia Giuffre slaat – een foto waarvan hij jarenlang beweerde dat die gemanipuleerd was. Elke nieuwe tranche documenten haalt een stukje weg van het beeld van de “onhandige maar onschuldige” prins dat hij in zijn desastreuze Newsnight‑interview probeerde neer te zetten.
Politieke en juridische druk op het VK
Waar de Britse autoriteiten jarenlang opmerkelijk terughoudend waren, beginnen invloedrijke stemmen nu openlijk te zeggen dat het zo niet langer kan. Voormalig premier Gordon Brown pleit ervoor dat de politie haar eerdere keuzes rond mogelijke mensenhandel door Epstein in en uit het VK “dringend” herbekijkt. De voormalige Victims’ Commissioner, Dame Vera Baird, zegt dat de combinatie van nieuwe documenten, vluchtroutes en foto’s de drempel voor een serieus onderzoek allang heeft overschreden.
Thames Valley Police heeft inmiddels bevestigd dat zij de recente beschuldiging van de tweede vrouw “aan het beoordelen” zijn, maar van een volledig formeel onderzoek naar Andrew is nog geen sprake. Andrew zelf houdt zich intussen stil en herhaalt via zijn advocaten alleen dat hij alle beschuldigingen categorisch ontkent.
Wat betekent dit voor het koningshuis?
Voor het Britse koningshuis
is dit alles een nachtmerrie zonder duidelijk eindpunt. Zolang er geen strafrechtelijk onderzoek én geen helder oordeel is, blijft de kwestie rond Andrew als een soort radioactieve wolk boven Buckingham Palace hangen. Iedere nieuwe foto, e‑mail of getuigenis heropent de vraag: wat wist het paleis, wie keek weg en wie hielp actief mee om alles onder het tapijt te vegen?
Koning Charles probeert de monarchie te verkopen als een modern, schoon merk, maar een broer die in steeds dubieuzere documenten opduikt – en die vermoedelijk ooit meisjes heeft meegenomen naar plekken die symbool staan voor Britse waardigheid en traditie – maakt dat bijna onmogelijk. Zolang Andrew niet door de politie is gehoord en het paleis weigert zijn interne paper trail te laten doorzoeken, zal in elk nieuw lek een bevestiging worden gezien van wat veel Britten inmiddels denken: het schandaal is niet alleen Andrew’s probleem, maar een kras op het hele instituut.