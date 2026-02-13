ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

Beroemd
door Gerard Driehuis
vrijdag, 13 februari 2026 om 17:22
bijgewerkt om vrijdag, 13 februari 2026 om 17:32
Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24
Andrew Mountbatten‑Windsor komt opnieuw zwaar onder vuur te liggen nu een tweede vrouw verklaart dat Jeffrey Epstein haar naar het VK stuurde voor seks met hem, waarna zij thee en een rondleiding door Buckingham Palace zou hebben gekregen. De druk op politie en paleis om eindelijk diepgravend onderzoek te doen, neemt met de dag toe.

Wat deze nieuwe getuigenis zo explosief maakt

Volgens haar advocaat werd de vrouw – toen in haar twintiger jaren – in 2010 door Epstein naar Londen gevlogen voor een nacht met Andrew in zijn residentie Royal Lodge. Daarna zou ze samen met hem Buckingham Palace zijn binnengegaan voor thee en een private rondleiding, iets wat haar advocaat in een interview als een soort “beloning” neerzet.De advocaat, Brad Edwards, vertegenwoordigt meer dan 200 Epstein‑slachtoffers en stond eerder Virginia Giuffre bij, die Andrew al jaren beschuldigt van seksueel misbruik toen zij minderjarig was. Formeel bewijs – documenten of beelden – dat deze tweede vrouw daadwerkelijk het paleis is binnengebracht, is nog niet openbaar gemaakt, maar haar verhaal past naadloos in het patroon dat uit de duizenden vrijgegeven Epstein‑stukken naar voren komt.

De stapel belastend materiaal groeit

In de recent vrijgegeven Amerikaanse justitiedocumenten duiken niet alleen nieuwe verklaringen op, maar ook foto’s waarop Andrew op handen en knieën boven een vrouw is te zien, vermoedelijk in Epstein’s huis in New York. Er zijn bovendien screenshots waaruit zou blijken dat Andrew via Epstein liet informeren over een “beautiful Russian woman” en haar zelfs uitnodigde op Buckingham Palace, wat nieuwe vragen oproept over wie er precies allemaal werd binnengeleid in de koninklijke wereld.Daar komt bij dat er een oude e‑mail van Ghislaine Maxwell is opgedoken die de echtheid lijkt te bevestigen van de beruchte foto waarop Andrew zijn arm om Virginia Giuffre slaat – een foto waarvan hij jarenlang beweerde dat die gemanipuleerd was. Elke nieuwe tranche documenten haalt een stukje weg van het beeld van de “onhandige maar onschuldige” prins dat hij in zijn desastreuze Newsnight‑interview probeerde neer te zetten.

Politieke en juridische druk op het VK

Waar de Britse autoriteiten jarenlang opmerkelijk terughoudend waren, beginnen invloedrijke stemmen nu openlijk te zeggen dat het zo niet langer kan. Voormalig premier Gordon Brown pleit ervoor dat de politie haar eerdere keuzes rond mogelijke mensenhandel door Epstein in en uit het VK “dringend” herbekijkt. De voormalige Victims’ Commissioner, Dame Vera Baird, zegt dat de combinatie van nieuwe documenten, vluchtroutes en foto’s de drempel voor een serieus onderzoek allang heeft overschreden.Thames Valley Police heeft inmiddels bevestigd dat zij de recente beschuldiging van de tweede vrouw “aan het beoordelen” zijn, maar van een volledig formeel onderzoek naar Andrew is nog geen sprake. Andrew zelf houdt zich intussen stil en herhaalt via zijn advocaten alleen dat hij alle beschuldigingen categorisch ontkent.

Wat betekent dit voor het koningshuis?

Voor het Britse koningshuis is dit alles een nachtmerrie zonder duidelijk eindpunt. Zolang er geen strafrechtelijk onderzoek én geen helder oordeel is, blijft de kwestie rond Andrew als een soort radioactieve wolk boven Buckingham Palace hangen. Iedere nieuwe foto, e‑mail of getuigenis heropent de vraag: wat wist het paleis, wie keek weg en wie hielp actief mee om alles onder het tapijt te vegen?Koning Charles probeert de monarchie te verkopen als een modern, schoon merk, maar een broer die in steeds dubieuzere documenten opduikt – en die vermoedelijk ooit meisjes heeft meegenomen naar plekken die symbool staan voor Britse waardigheid en traditie – maakt dat bijna onmogelijk. Zolang Andrew niet door de politie is gehoord en het paleis weigert zijn interne paper trail te laten doorzoeken, zal in elk nieuw lek een bevestiging worden gezien van wat veel Britten inmiddels denken: het schandaal is niet alleen Andrew’s probleem, maar een kras op het hele instituut.

Lees ook

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comebackSarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback
De Noorse koninklijke familie ligt in puinDe Noorse koninklijke familie ligt in puin
het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groterhet kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter
loading

POPULAIR NIEUWS

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-355075571

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

Loading