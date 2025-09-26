Farmaceutische industrie: houd medicijnen buiten handelsruzie

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten voorkomen dat geneesmiddelen onderdeel uitmaken van oplopende handelsspanningen. Dit zegt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) nadat de Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe importheffing van 100 procent op farmaceutische producten aankondigde.

Algemeen directeur Carla Vos benadrukt in haar reactie dat de EU en de VS in juli een handelsakkoord bereikten, waarin geneesmiddelen ook zijn meegenomen. "Het is van groot belang dat er op korte termijn overleg plaatsvindt om te voorkomen dat geneesmiddelen onderwerp worden van een verder escalerend handelsconflict", vindt ze. "Importheffingen op geneesmiddelen zijn altijd schadelijk, helemaal als ze zo exorbitant zijn. Ze verstoren toeleveringsketens en drijven kosten op, en belemmeren alleen maar de toegang tot behandelingen die patiënten hard nodig hebben."

De maatregel maakt volgens Vos duidelijk dat het Amerikaanse handelsbeleid is bedoeld om productie en onderzoek van geneesmiddelen naar de VS te halen, "vanwege het strategische en economische belang van de sector".

Investeren

Die belangen gelden ook voor de EU en Nederland, voegt ze eraan toe. "Europa moet investeren in een concurrerend innovatie- en vestigingsklimaat, bescherming bieden aan intellectueel eigendom en bijdragen aan een eerlijke verdeling van de wereldwijde kosten van onderzoek en ontwikkeling. Zolang Europa blijft meeliften op innovaties van elders, wordt het steeds onaantrekkelijker om hier te investeren en zal onze toegang tot nieuwe behandelingen onder druk komen te staan."

De heffing op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten moet op 1 oktober ingaan, meldde Trump. De Europese Commissie heeft gezegd dat die niet geldt voor de EU.