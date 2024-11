Boeing bij stijgers op gemengd Wall Street

NEW YORK (ANP) - Boeing eindigde maandag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De geplaagde Amerikaanse vliegtuigfabrikant heeft de eerste ontslagbrieven verstuurd als onderdeel van een eerder aangekondigd plan om 10 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen.

Boeing wil bijna 2200 banen schrappen in de Amerikaanse staat Washington, waar veel van zijn oudste fabrieken gevestigd zijn. In oktober zei topman Kelly Ortberg dat de bezuinigingen in het hele bedrijf gaan plaatsvinden en gevolgen hebben voor leidinggevenden, managers en productiemedewerkers. In totaal moeten 17.000 banen worden geschrapt. Het aandeel won maandag 2,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was maandag gemengd. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,1 procent lager op 43.389,60 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 5893,62 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 18.791,81 punten. Met name de Nasdaq veerde weer wat op nadat de drie graadmeters vorige week de sterke winsten die volgden op de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, weer hadden ingeleverd.