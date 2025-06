Boeing levert voor het eerst in maanden weer vliegtuig in China

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Boeing heeft zaterdag voor het eerst sinds president Donald Trump begin april een golf aan importheffingen instelde weer een vliegtuig geleverd aan een Chinese luchtvaartmaatschappij. Dit lijkt een teken van toenadering tussen beide landen, nu Washington en Beijing de spanningen proberen te verminderen.

Een 787-9 Dreamliner van Juneyao Air vertrok vrijdag al vanaf Paine Field ten noorden van Seattle richting Shanghai. De maatschappij had eerder plannen om het toestel in ontvangst te nemen afgeblazen nadat China de invoerheffingen verhoogde als vergelding voor de Amerikaanse tarieven.

Afzonderlijk vertrok vrijdag een 737-8 Max voor een Chinese klant vanaf King County International Airport-Boeing Field, ten zuiden van Seattle, richting Kailua-Kona op Hawaii. Dit is de eerste stop in een reis over de Grote Oceaan naar de Boeing-vestiging in het Chinese Zhoushan, waar doorgaans de laatste hand wordt gelegd aan de levering van dit model aan Chinese klanten.