Websites en apps regionale media kampen met storing

DEN HAAG (ANP) - Websites en apps van enkele regionale media kampen zaterdagochtend met een storing. Dat melden RTV Utrecht, L1 Nieuws en RTV Noord. Over de oorzaak van de storing schrijven zij niets.

"Momenteel kampt de website en de app van RTV Utrecht met een storing Er wordt gewerkt aan een oplossing. Wanneer het probleem verholpen is, is nog niet bekend", valt te lezen op X.

L1 Nieuws deelt een soortgelijk bericht: "Er is momenteel sprake van een storing op de website en de app van L1 Nieuws. Er wordt gewerkt aan het verhelpen van het probleem. Wanneer de storing opgelost is, is nog niet bekend."

RTV Noord schrijft op X "helaas" problemen te hebben met de site en app. "We werken aan een oplossing."