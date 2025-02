Boeing waarschuwt voor ontslagen bij maanraketprogramma

SEATTLE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Boeing heeft gewaarschuwd voor ontslagen in het maanraketprogramma Space Launch System. De in Seattle gevestigde vliegtuigbouwer meldde dat er tegen april mogelijk ongeveer vierhonderd banen verdwijnen als gevolg van aanpassingen in het zogeheten Artemisprogramma van NASA en kostenverwachtingen.

"We werken samen met onze klant en zoeken naar mogelijkheden om medewerkers binnen ons bedrijf te herplaatsen om banenverlies te beperken", zei een woordvoerder van Boeing.

De Amerikaanse ruimteorganisatie heeft het Artemisprogramma opgezet tijdens de eerste regering van Donald Trump. Het is de belangrijkste Amerikaanse poging om astronauten voor het eerst sinds 1972 te laten rondlopen op de maan. Maar het programma kampt al jaren met hoge kosten, technische problemen en een ingewikkeld missieplan.

In november 2022 maakte de SLS-raket zijn lanceerdebuut na meer dan tien jaar ontwikkeling. Hierbij werd een onbemande capsule rond de maan gestuurd als onderdeel van de eerste grote testvlucht voor Artemis.