Rechter verbiedt Musk toegang tot data ministerie van Financiën

Een rechter in New York heeft zaterdag Musks 'ministerie van overheidsefficiëntie' (DOGE) de toegang ontzegd tot data die bij het Amerikaanse ministerie van Financiën worden bewaard, meldt The Washington Post. Het gaat om persoonlijke en financiële gegevens van miljoenen Amerikanen. De zaak werd aangespannen door negentien staten.

Rechter Paul Engelmayer heeft het besluit genomen omdat hij vreest voor "onherstelbare schade". Musk en zijn DOGE-team moeten ook alle gegevens verwijderen die ze sinds de inauguratie van Trump op 20 januari van de servers van het ministerie hebben gehaald. Het gaat om een voorlopige uitspraak die van kracht is totdat er een nieuwe rechtszaak op 14 februari over de kwestie wordt gehouden.

De negentien vooral door Democraten geleide staten vinden dat president Donald Trump en minister van Financiën Scott Bessent wetten hebben overtreden door Musks team toegang te verlenen tot de data.

Eerder spande een groep vakbonden al een soortgelijke zaak aan. Een rechter besloot donderdag dat maximaal twee medewerkers van Musks team toegang hebben tot informatie uit een belangrijk betaalsysteem van het ministerie waarin gegevens zitten van miljoenen Amerikanen.