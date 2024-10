Bonden voelen zich gesteund in kritiek op loonoffer bij KLM

DEN HAAG (ANP) - Vakbonden voelen zich gesteund door een rapport over de reddingsoperatie voor KLM tijdens de coronapandemie. De Nederlandse staat eiste in ruil voor 3,4 miljard euro aan financiële steun dat werknemers van de luchtvaartmaatschappij een loonoffer zouden doen. De bonden waren woedend dat ze daar niet vanaf het begin over mee mochten praten, en onderzoekers van consultancybureau EY geven hun nu gelijk.

In hun evaluatierapport over de redding van KLM schrijft EY dat het inderdaad beter was geweest als de vakbonden eerder betrokken zouden zijn geweest bij gesprekken over een versobering van hun arbeidsvoorwaarden.

"We hebben ons jarenlang moeten verweren tegen de publieke en politieke kritiek op onze opstelling. Wij waren ervan overtuigd dat de werkwijze alsook de inhoud van bepaalde voorwaarden van het toenmalige kabinet onjuist waren. Wij voelen ons met de conclusies van de externe evaluatiecommissie en ook EY gesteund", schrijven de vakbonden VNC (cabinemedewerkers), VNV (piloten) en NVLT (grondmedewerkers).