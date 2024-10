Studentenoverleg: langstudeerboete is onuitvoerbare maatregel

UTRECHT (ANP) - Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijft erbij dat de langstudeerboete een slecht idee is. Onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) heeft woensdag tijdens een Kamerdebat beloofd om voor de behandeling van de begroting eind november een brief naar de Kamer te sturen waarin hij alle dilemma's rond de boete op een rij zet. "We zijn blij dat de minister eindelijk met uitwerkingen komt", zegt ISO-voorzitter Mylou Miché. Maar, zo stelt ze, "dat het zo lang geduurd heeft, bewijst dat het een onuitvoerbare maatregel is."

Bruins gaf tijdens het debat aan naar uitzonderingen te zullen kijken. Het ISO is benieuwd waar hij mee gaat komen. "Voor ons zijn er namelijk meer dan 800.000 uitzonderingen te bedenken, want niemand verdient de boete." Volgens de studentenclub wachten veel studenten in spanning af en laten sommigen zich nu al leiden door de angst voor de langstudeerboete. "De minister erkent zelf dat het een lastige puzzel is; voor ons is het een puzzel waarvan de stukjes nooit in elkaar gaan passen."