Faber zegt dat ze ook verder kan zonder asielnoodwet

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber wil nog niet reageren op het compromis dat haar eigen PVV-leider Geert Wilders is overeengekomen met NSC om af te stappen van de asielnoodwet. Faber was druk bezig met de voorbereidingen van een noodwet, maar het lukte haar niet om een "dragende motivering" op tafel te leggen. De minister zegt dat ze ook verder kan zonder noodrecht. "Ik kan altijd verder".

De PVV hield tot dusver strikt vast aan een noodwet terwijl NSC grote twijfels had of dit staatsrechtelijk door de beugel kon. De twee coalitiefracties besloten af te stappen van de omstreden asielnoodwet en toch voor een gewone asielwet te gaan. Daarin komen wel strengere maatregelen te staan om het aantal nieuwe asielzoekers in te dammen.

Faber wilde na afloop van een debat in de Tweede Kamer niets kwijt over "de plannen omdat ze die nog niet goed bestudeerd heeft". Ze wil die eerst bekijken voordat ze er commentaar op geeft, zei ze tegen journalisten. Ze wil verder niet spreken over een verlies voor de PVV, nu haar partij niet haar zin krijgt.