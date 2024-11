Bosch kondigt na reorganisatie ook kortere werkweek aan

STUTTGART (ANP) - Industrieconcern Bosch verkort de werktijd van ongeveer 10.000 werknemers in Duitsland, meldt een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau dpa. Het is een besparingsmaatregel die bovenop het schrappen van 5500 arbeidsplaatsen komt.

Die forse ingreep in het personeelsbestand, die vrijdag bekend werd, raakt vooral divisies die onderdelen en technologie leveren voor de auto-industrie. Europese autofabrikanten hebben het zwaar door overcapaciteit en afzwakkende verkopen, wat ook bij toeleveranciers voor problemen zorgt.

De meeste werknemers van wie Bosch de werktijd wil verkorten hebben een contract voor een 40- of 38-urige werkweek. Het gaat onder meer om personeel van Bosch' hoofdkantoor in Stuttgart. Het concern wil hun werktijd vanaf 1 maart inkorten naar 35 uur per week, waarbij het salaris ook meedaalt. Ook bij dochterbedrijf Bosch Engineering moeten werknemers minder uren per week werken. Dit onderdeel verlaagde in oktober de werktijd ook al.

Bosch telde eind vorig jaar ongeveer 429.000 werknemers wereldwijd, van wie 134.000 mensen in Duitsland werken.