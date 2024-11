Partij Tusk kiest burgemeester Warschau als presidentskandidaat

WARSCHAU (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De partij van de Poolse premier Donald Tusk heeft Rafal Trzaskowski naar voren geschoven als presidentskandidaat. De burgemeester van Warschau gaat over een half jaar proberen om het presidentschap binnen te halen voor het pro-Europese blok, ten koste van de conservatieve PiS.

Trzaskowski (52) kreeg 75 procent van de stemmen bij de voorverkiezingen van de Burgercoalitie. Hij staat bekend als een liberaal politicus die opkomt voor vrouwen- en lhbti-rechten. Hij was eerder minister van Europese Zaken in een eerdere regering van Tusk. Sinds 2018 is hij de burgemeester van de hoofdstad.

Bij de vorige presidentsverkiezingen verloor Trzaskowski nipt van de huidige president Andrzej Duda van PiS. Duda maakt het de regering van Tusk al een jaar lastig door onder meer besluiten te vetoën. Regeren zou voor Tusk dus een stuk gemakkelijker gaan als de president een bondgenoot is.

Duda zit aan het eind van zijn maximale termijn en kan daardoor niet worden herkozen. PiS maakt zondag bekend wie de presidentskandidaat wordt.