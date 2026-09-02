BP benoemt nieuwe voorzitter na plotseling ontslag voorganger

LONDEN (ANP) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Met de benoeming van Tyler komt er vooralsnog een einde aan verschillende wijzigingen in de top.

Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet. BP richt zich meer op de kernactiviteiten en gaat daarbij meer investeren in olie en gas.

Manifold moest vertrekken vanwege "ernstige zorgen" omtrent goed bestuur, toezicht en gedrag. Hij zou "onacceptabel en agressief gedrag" hebben vertoond. Manifold zelf liet in een mail weten dat hij "zonder waarschuwing en zonder uitleg zou zijn ontslagen".

BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top. Eind 2023 moest topman Bernard Looney vertrekken om leugens over persoonlijke relaties. Opvolger Murray Auchincloss moest binnen twee jaar, zonder duidelijke reden vertrekken, waarna huidig CEO Meg O'Neill werd aangesteld.