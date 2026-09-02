Consumentenbond: veel producten TikTok Shop zijn teleurstellend

DEN HAAG (ANP) - Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen is iets mis. Dat stelt de Consumentenbond, die tien producten heeft gekocht die op het socialemediaplatform werden gepromoot. De belangenbehartiger voor consumenten stelt dat de helft van de producten mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren.

De bond kocht bijvoorbeeld een stopcontactadapter, maar de aan-uitknopjes voor de aan te sluiten apparaten zouden rammelen. De kwaliteit van de adapter was volgens de Consumentenbond zo "matig" dat de organisatie betwijfelt of het wel veilig genoeg is. Daarnaast bleken draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes te zijn met instructies om een AI-vertaalapp op de smartphone te downloaden.

De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. Daarin kunnen gebruikers direct de producten kopen die op het platform worden aangeprezen, zonder de app te hoeven verlaten. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en dat het impulsaankopen bevordert.