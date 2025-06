Brancheclub Nederlandse reders uit zorgen om conflict Israël-Iran

ROTTERDAM (ANP) - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) maakt zich zorgen om de ontwikkelingen in het opgelaaide conflict tussen Israël en Iran. Directeur Annet Koster adviseert Nederlandse reders de veiligheidsadviezen van de Nederlandse overheid nauw te volgen.

De zeescheepvaart is volgens Koster de afgelopen jaren ongewild onderdeel geworden van geopolitieke geschillen. "Dat is bizar en wat ons betreft volledig in strijd met het beginsel van een vrije doorvaart", zegt zij. "Dat is natuurlijk iets wat ons grote zorgen baart." Zo zouden strijdende partijen nu niet schromen om eventueel schepen aan te vallen, volgens Koster "het zoveelste incident richting schepen".

Het is onduidelijk hoeveel Nederlandse schepen zich rondom Iran bevinden. De KVNR doet geen uitspraken over precieze aantallen. Op de website van de KVNR zijn op een kaartje enkele tientallen schepen te zien in de Perzische Golf en bij de Straat van Hormuz.