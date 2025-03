Brancheclub vindt kritiek op supers om hoge prijzen ongegrond

WOERDEN (ANP) - De kritiek dat supermarkten profiteren van de aanhoudende prijsstijgingen van boodschappen is onterecht, vindt het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers. De winstgevendheid van de supers is juist sterk gedaald in de afgelopen jaren, stelt de brancheorganisatie.

De stijgende prijzen zijn volgens de belangenclub het gevolg van hogere grondstoffenprijzen, toenemende loonkosten en hogere huurkosten. "Producenten hebben deze kosten doorberekend aan supermarkten, die op hun beurt weinig keuze hadden dan dit gedeeltelijk door te berekenen aan de consument", stelt het Vakcentrum. De organisatie wijst ook naar de overheid die de accijnzen heeft verhoogd.

Consumenten klagen vaak over de dure boodschappen zoals brood, koffie, melk, vlees en groente. Supermarkten worden ook bekritiseerd om krimpflatie, het verschijnsel waarbij supermarktproducten even duur blijven, maar minder inhoud bevatten.

Supermarkten, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Lidl, en levensmiddelenproducenten weigeren donderdag naar de Tweede Kamer te komen om te praten over de hoge prijzen van producten. De bedrijven waren door de commissie die gaat over economische kwesties uitgenodigd om uit te leggen waarom de prijzen van voedsel en andere producten vaak hoger liggen dan in buurlanden.