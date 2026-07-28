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Brazilië stapt naar WTO om importtarieven VS

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 6:07
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SÃO ⁠PAULO (ANP/RTR) - ⁠Brazilië heeft de hulp van de Wereldhandelsorganisatie WTO ingeroepen vanwege de importtarieven die de regering-Trump heeft opgelegd, aldus het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.
De Verenigde Staten hebben voor een aantal Braziliaanse producten een tarief van 25 procent opgelegd, wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Daarna kreeg Brazilië een heffing van 12,5 procent voor bepaalde producten, samen met een aantal andere landen, omdat het te weinig zou doen tegen dwangarbeid.
Brazilië voert aan dat de Amerikaanse heffingen "ongerechtvaardigd en niet in overeenstemming zijn" met de WTO-regelgeving aangaande tarieven.
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