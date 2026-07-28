Amerikaans Congreslid wil FIFA-baas Infantino onder ede horen over Trump-banden

De rode kaart die dankzij een telefoontje van Trump verdween, was al een schandaal rond het WK. Nu krijgt Infantino de rekening gepresenteerd in Washington. Jamie Raskin, de hoogste Democraat in de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, heeft de FIFA-baas een brief gestuurd met vijf stevige eisen. De kern: laat zien wat FIFA aan Trump, zijn regering en zijn familie heeft gegeven, en kom uitleggen hoe het precies zit.

Waar gaat dit over

Tijdens het WK kreeg de Amerikaanse spits Folarin Balogun een rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina, goed voor een automatische schorsing van één duel. Zulke straffen staan volgens het eigen FIFA- reglement niet open voor beroep. Toch belde Trump de FIFA-voorzitter, en een dag later trok de tuchtcommissie de schorsing in. Balogun mocht spelen tegen België. Het was voor het eerst sinds 1962 dat een rode kaart op een WK niet tot een schorsing leidde. FIFA hield vol dat de beslissing onafhankelijk en zonder druk tot stand kwam.

Voor Raskin is die uitleg niet geloofwaardig. Hij ziet een patroon van gunsten en tegengunsten, en wil dat onder de loep nemen.

De vijf eisen van Raskin

In zijn brief vraagt de Democraat om concrete stukken:

Een lijst van alles van waarde — geld, cadeaus, prijzen, optredens — dat naar Trump, zijn regering, zijn familie of bedrijven als de Trump Organization is gegaan.

Alle documenten over die gunsten, waaronder de huur van FIFA-kantoorruimte in Trump Tower en de omstreden "FIFA-vredesprijs" voor Trump.

Alle communicatie sinds 2024 met Amerikaanse functionarissen over zaken die bij het ministerie van Justitie of andere overheidsdiensten liepen.

Alle communicatie met de Amerikaanse overheid over het WK-ticketbeleid, dat al door meerdere staten wordt onderzocht wegens vermeende woekerprijzen.

De bezoekerslijsten van de FIFA-kantoren in Miami en New York.

Daarnaast sommeert Raskin FIFA om berichten te bewaren die via verdwijndiensten als Signal, Telegram en WhatsApp zijn uitgewisseld. En hij wil dat Infantino, wanneer die in de VS is, voor een opgenomen verhoor verschijnt. De deadline staat op 9 augustus, 17.00 uur.

Vredesprijs, huur en verdwenen rechtszaken

De pijnpunten stapelen zich op. Onder Infantino's leiding kreeg Trump een gloednieuwe FIFA-vredesprijs, nadat de Nobelprijs voor de Vrede hem was ontgaan. FIFA huurt bovendien al een jaar een grotendeels leegstaand kantoor in Trump Tower, waarvoor de huur naar het familiebedrijf van de president vloeit. Over de exacte huurprijs bestaat discussie: schattingen lopen uiteen van zo'n 40.000 dollar per maand tot ruim boven een half miljoen dollar per jaar. FIFA spreekt zelf van een "gebruikelijke markthuur".

Raskin wijst er verder op dat het Amerikaanse ministerie van Justitie recent langlopende corruptiezaken rond de wereldvoetbalbond liet vallen. De combinatie van die gunsten wekt bij hem de indruk dat FIFA hoopt op welwillende beslissingen van Trump en zijn regering.