British Steel wil laatste hoogovens Verenigd Koninkrijk sluiten

SCUNTHORPE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse staalproducent British Steel maakt zich op om de laatste twee hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten. Daardoor dreigen 2700 banen bij het bedrijf verloren te gaan.

British Steel gaat nu in overleg met vakbonden over plannen om de hoogovens en andere staalfabrieken in Noord-Engeland al in juni te sluiten. Het bedrijf zei donderdag dat het besluit te wijten was aan moeilijke marktomstandigheden en de hoge kosten om aan milieuregels te voldoen.

British Steel en de Britse staalindustrie in bredere zin hebben het al jaren moeilijk. De zorgen over de sector werden recent verergerd toen de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen van 25 procent instelde voor buitenlands staal.

Maandag bood de Britse regering de Chinese eigenaar Jingye nog een steunpakket van honderden miljoenen om over te stappen op een groenere staalproductie. Aanvankelijk wilde het Chinese bedrijf zijn oudere, verlieslatende ovens openhouden tot de nieuwe klaar waren, maar ziet daar bij nader inzien vanaf.