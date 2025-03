Ferrari's straks tienduizenden dollars duurder voor Amerikanen

MARANELLO (ANP/BLOOMBERG) - Amerikanen zijn straks tienduizenden dollars meer kwijt als ze een Ferrari willen kopen. Het Italiaanse merk is van plan de prijzen van sommige wagens in de Verenigde Staten tot 10 procent te verhogen om de impact van de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump te verwerken.

Ferrari was donderdag de eerste Europese autofabrikant die beleggers bijpraatte over Trumps aankondiging om importheffingen van 25 procent in te voeren voor alle auto's en auto-onderdelen die buiten de VS zijn gemaakt. Het bedrijf beloofde de kosten van de tarieven voor de Ferrari 296, SF90 en Roma-modellen volledig zelf op te vangen, maar voor andere modellen de prijzen met maximaal 10 procent te verhogen.

Volgens analisten van de firma Bernstein zullen Amerikaanse klanten zich waarschijnlijk niet erg laten afschrikken door de hogere prijzen. "Elke stijging van de nieuwprijzen zal enigszins gecompenseerd worden door het besef dat de andere Ferrari's in de garage van de klant in waarde zijn gestegen."