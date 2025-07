Bronnen: Nutella-eigenaar wil moederbedrijf Kellogg's kopen

NEW YORK (ANP) - Nutella-maker Ferrero staat op het punt het moederbedrijf van Kellogg's over te nemen voor rond de 2,6 miljard euro. Dat schrijven Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal, op basis van ingewijden.

De gesprekken over een overname zijn vergevorderd en de deal zou nog deze week bekend kunnen worden gemaakt, schrijft persbureau Bloomberg. Aandelen van WK Kellogg werden in de handel nabeurs op Wall Street ruim 50 procent meer waard.

Het Italiaanse Ferrero, ook bekend van Tic Tac en Kinder, zou na een overname van WK Kellogg een diverser aanbod producten hebben. Dat zou het bedrijf minder afhankelijk maken van chocolade, dat door gestegen cacaoprijzen duurder wordt.

WK Kellogg ontstond twee jaar geleden bij de opsplitsing van Kellogg in een snackdivisie, Kellanova, en de ontbijtmerken die cornflakes en cruesli verkopen.