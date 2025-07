AEX-index verder omhoog ondanks nieuwe handelstarieven van Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging donderdag verder omhoog, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers lijken niet onder de indruk van de nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Tot nu toe hebben twintig landen brieven met tarieven van Trump ontvangen. Deze tarieven komen grotendeels overeen met de percentages die Trump in april al had aangekondigd. Het tarief voor Brazilië van 50 procent ligt wel veel hoger dan de eerdere heffing van 10 procent.

Landen hebben tot 1 augustus om de hoge importheffingen via handelsdeals te voorkomen. De Europese Unie heeft nog geen brief van Trump ontvangen en hoopt in de komende dagen een handelsovereenkomst met de VS te sluiten. Volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wordt er onophoudelijk gewerkt aan een deal met de VS om de tarieven zo laag mogelijk te houden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 924,07 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 911,40 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Forse heffingen medicijnen

Trump voert per 1 augustus ook een importheffing van 50 procent in op koper. Ook dreigt hij met forse heffingen op medicijnen van buiten de VS. Ondanks de onzekerheid rond het handelsbeleid van Trump sloot techgraadmeter Nasdaq woensdag op de hoogste stand ooit. Chipconcern Nvidia wist daarbij als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van meer dan 4 biljoen dollar te bereiken door het aanhoudende optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI).

Staalconcern ArcelorMittal (plus 2,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 1,5 procent. Het Taiwanese TSMC, dat onder meer chips maakt voor Nvidia, liet weten dat de omzet in juni met 39 procent is gestegen.

Aalberts

Aalberts steeg 3 procent. De industrieel toeleverancier koopt het in Singapore gevestigde Grand Venture Technology (GVT) voor omgerekend 212 miljoen euro. Roestvrijstaalproducent Aperam (min 2 procent) werd door zakenbank Jefferies van de kooplijst gehaald. Metalengroep AMG won 7 procent, na een verhoging van het koersdoel door Citi.

Azerion klom 7 procent. Het bedrijf verkoopt dochteronderneming Whow Games voor 55 miljoen euro aan DoubleDown Interactive. Azerion kan nog een extra 10 miljoen euro krijgen bij het behalen van bepaalde doelen. Met de verkoop van het gamebedrijf richt Azerion zich nu vooral op onlineadvertenties.