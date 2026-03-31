Brussel roept lidstaten op om te besparen op olieconsumptie

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 20:34
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Europese Commissie heeft de lidstaten aanbevolen om maatregelen te nemen om de olieconsumptie te verminderen. "Hoe meer we kunnen doen om olie te besparen, met name diesel en vliegtuigbrandstof, hoe beter we af zijn", zei Eurocommissaris voor Energie Dan Jørgensen dinsdag na overleg met de Europese energieministers.
Jørgensen en de ministers maakten dinsdag via een videoconferentie een nieuwe balans op van de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel er "geen onmiddellijke tekorten aan olie of gas" zijn, ziet de Eurocommissaris wel al "een verkrapping op bepaalde productmarkten, zoals die voor diesel en vliegtuigbrandstof" en "toenemende beperkingen op de wereldwijde gasmarkt".
Jørgensen beval de ministers dan ook aan om inspiratie op te doen bij het tienpuntenplan van het Internationale Energieagentschap (IEA), dat een aantal maatregelen opnoemt om het verbruik te matigen, zoals telewerken en het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen met minstens 10 kilometer per uur.
