China en India veranderen de economische wereldkaart

In een kwart eeuw is de economische wereldkaart ingrijpend veranderd. Waar rond de eeuwwisseling nog vooral de traditionele rijkelandenclub de toon aangaf, schuiven landen als China en India nu snel op richting de kopgroep. Niet alleen groeien hun economieën in absolute zin, vooral de groei van het bbp per hoofd van de bevolking steekt scherp af tegen de trage vooruitgang in veel westerse landen. Dat betekent: honderden miljoenen mensen die in hoog tempo welvarender worden – en een wereldorde die mee moet bewegen.

De Visual Capitalist‑analyse op basis van IMF‑data laat zien hoe spectaculair die verschuiving is. China en India staan bovenaan de ranglijst van grote economieën als je kijkt naar de cumulatieve groei van inkomens per hoofd tussen 2000 en 2026. Terwijl in veel rijke landen de groei per capita in die periode relatief bescheiden is, laten deze twee reuzen een veel steilere lijn zien. De Chinese economie vertraagt wel ten opzichte van de explosieve jaren nul, maar de erfenis van decennia dubbelcijferige groei werkt nog steeds door in het inkomensniveau van de gemiddelde Chinees. India zit in een later stadium van dat proces: met een jongere bevolking, snelle urbanisatie en een groeiende dienstensector ligt de curve van inkomensgroei er nu het steilst bij.

Die dynamiek heeft meerdere gevolgen. Economisch verschuift het zwaartepunt van de wereld verder naar Azië, met consumentenmarkten die voor bedrijven belangrijker worden dan de vergrijzende westerse markten. Politiek vergroot een hogere welvaart per hoofd de macht en het zelfbewustzijn van landen als China en India in internationale instellingen en geopolitieke conflicten. Tegelijk legt de snelle opmars de druk op grondstoffen, energie en het klimaat verder op, omdat honderden miljoenen huishoudens hun consumptiepatronen aanpassen richting middenklasse‑niveau.

Voor de klassieke welvarende economieën is de grafiek een reality check. De relatieve achterstand in groei per hoofd dwingt tot lastige keuzes over productiviteit, innovatie en migratie. Voor China en India is het plaatje dubbel: ja, de vooruitgang is historisch, maar de kloof in absolute welvaart met de rijkste landen is nog steeds groot. De race is dus allerminst gelopen – maar de richting van de geschiedenis is duidelijk zichtbaar in één oogopslag.